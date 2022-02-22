Зеленский не исключает разрыва дипотношений с Россией

МИД Украины обратился с запросом к президенту

Зеленский пригрозил Кремлю разрывом дипотношений / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может разорвать дипломатические отношения с Москвой. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Мы видим наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Мне поступил запрос от МИД Украины, чтобы я рассмотрел вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции буду работать над этим вопросом, и не только над этим. А и над нашими шагами для деэскалации со стороны РФ. Мы считаем, что это юридическая агрессия, которая дает крепкий фундамент для эскалации со стороны России и боевиков, которые окружают временно оккупированные украинские территории. Мы призываем Россию решать вопрос путем диалога. Мы готовы заседать на любых площадках", — сказал он.

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Обострение ситуации

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, комментируя ситуацию с признанием "ЛДНР".

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22 февраля "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".

Президент США Джо Байден заявил, что вскоре подпишет указ о новых санкциях в связи с признанием Россией независимости так называемых "республик ЛДНР". У Байдена заявили, что санкции против "ЛДНР" не входят в пакет мер, которые США подготовили на случай российского вторжения в Украину.

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