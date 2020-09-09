Зеленский о призывах отказаться от масок: А где потом брать койки?

Президент Владимир Зеленский, у которого жена и сын переболели COVID-19, призвал местные власти защищать здоровье граждан и не пренебрегать карантинными ограничениями, даже в стремлении понравиться перед местными выборами, сообщает пресс-служба Банковой.

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В рамках рабочей поездки в Хмельницкую он прокомментировал действия местных властей в некоторых областях, где нарушают карантинные ограничения: "Понимаю, что перед местными выборами они хотят нравиться людям и все открывать, предоставлять возможность ходить без масок".

Однако он отметил, местные власти должны реально оценивать ситуацию в больницах, состояние местных дорог и обеспечение своих регионов каретами скорой помощи.

"В большинстве стран, где есть пляжи, — хотя, может, это выглядит неправильно — люди ходят в масках ... Мы — не такие. А где потом брать койки? Где брать медиков? Кто за это будет нести ответственность?" — отметил Зеленский и в очередной раз призвал украинцев соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и избегать больших скоплений людей.

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"Мы — государство и должны защищать людей, несмотря на то, что иногда что-то не нравится", — подчеркнул Зеленский.

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Напомним, в Украине за последние сутки, 8 сентября, выявили 2 551 новый случай инфицирования COVID-19. С начала эпидемии инфекцию диагностировали у 143 030 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 45 украинцев (всего – 2 979). Вылечить от COVID-19 удалось 64 703 инфицированных (1 157 – за последние сутки).

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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