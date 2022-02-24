Зеленский обратился к народу России после звонка Путину

Президент записал очередное видеообращение

Почти все видеообращение Зеленского было на русском языке/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. Однако не только к украинцам, но и к россиянам.

Обращение главы государства транслировалось на канале "Украина 24".

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Что сказал украинских президент гражданам России?

"Сегодня я инициировал телефонны разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Ни как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяют более 2 тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шах вперед на территорию другой страны. И этот шаг, этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. О том что может произойти со дня на день сегодня говорит весь мир. Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация, любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все. Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом и сам строит свое будущее. Строит, а не разрушает. Как рассказывают вам каждый день по телевизору. Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни — это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша настоящая. Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите это моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковник в независимой Украине. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру, любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым, не растворяет нас в вас. Мы разные, но это не повод быть врагами", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина хочет самостоятельно определять и строить свою историю мирно, спокойно и честно.

"Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс. Стрелять, бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть и очень простые. Стрелять в кого? Что бомбить? Донецк? В котором я бывал десятки раз, видел лица глаза Артёма, по которой я гулял с друзьями, Донбасс Арену, где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро, парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли, Луганск, дому, где живет мать моего лучшего друга, место, где похоронен отец моего лучшего друга. Заметьте, я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает, о чем. Эти названия, эти улицы, эти фамилии, эти события. Это все для вас чужое, незнакомое. Это наша земля, это наша история. За что вы будете воевать и с кем? Многие из вас бывали в Украине. У многих из вас есть родня в Украине. Кто-то учился в украинских вузах, дружил с украинцами. Вы знаете наш характер, вы знаете наших людей, вы знаете наши принципы. Вам известно, чем мы дорожим. Так прислушайтесь же к себе, к голосу разума, к здравому смыслу, услышьте нас. Народ Украины хочет мира, власть Украины хочет мира, хочет и делает. Делает все, все что может. Мы не одни, это правда. Украину в этом поддерживает множество стран. Почему? Да потому что речь не о мире любой ценою, речь о мире и о принципах, о справедливости, о международном праве, о праве на самоопределении, праве сами определять свое будущее, праве каждого общества на безопасность и праве каждого человека на жизнь без угроз. Это все важно для нас. Это все важно для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас. Мы точно знаем, нам не нужна война ни холодная, ни горячая, ни гибридная", — отметил президент.

Зеленский сказал, что Украина будет защищаться, если на нее нападут.

"Если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, — мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая вы будете видеть наши лица, не наши спины, а наши лица. Война — это большая беда и в этой беды большая цена во всех смыслах этого слова. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни, теряют свободу, но самое главное люди теряют своих близки, теряют себя. На войне всегда всего не хватает. Чего хватает с лихвой — это боли, грязи, крови и смерти тысяч, десятки тысяч смертей. Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас, не будет в будуще. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности, безопасности Украины от вас, от России и других гарантов Будапештского меморандума. Сегодня мы находимся в не любых оборонных альянсах. Безопасность Украины связано с безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель — мир в Украине и безопасность наших граждан, украинце. Для этого мы готовы говорить со всеми, в том числе и с вами в разных форматах на любых площадках. Война лишит гарантий всех, гарантий безопасности не будет больше ни в кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди. Кто может этого не допустить? Люди. Есть ли эти люди среди вас? Уверен. Общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендаперы, тиктокеры и многие другие обычные люди. Обычные простые люди — мужчины, женщины, старики, дети, отцы и главное — матери. Ровно так же, как и люди в Украине, так же как власть в Украине, как бы вас не пытались убедить в обратном. Я знаю, что это мое обращение не покажут по российском телевидению, но граждане России должны его увидеть, должны знать правду. А правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане российской федерации", — закончил свое обращение Зеленский.

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