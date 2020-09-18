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Зеленский объяснил, чем Украине грозят компромиссы в вопросах карантина

18 сентября, 19:29

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост числа инфицированных ляжет на местные власти

Соблюдение карантинных мероприятий является необходимым в условиях пандемии COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский представителям СМИ в Тернопольской области, сообщает пресс-служба Банковой.

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Он подчеркнул, что благодаря карантинным мерам нашей стране удалось избежать тяжелых последствий первой волны пандемии коронавируса весной. Тогда было максимум до 300 новых больных в день.

"Из-за политических игры и подготовки к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в областных городах, начали почему-то на словах воевать с центральной властью из-за того, что власть "закручивает гайки", и хотели смягчения карантина", – сказал президент.

По его словам, в таком случае ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост числа инфицированных в том или ином населенном пункте лежит на местной власти.

Он отметил, что никаких компромиссов в вопросе карантинных мероприятий быть не может, ведь ценой такого компромисса могут стать утраченные человеческие жизни.

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"Я ни на какие компромиссы ни с кем не шел бы, потому что компромиссы обернутся количеством заболевших, а результатом будет количество умерших людей", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что к резкому скачку заболеваемости коронавирусом привели действия местных властей.

Сайт "Сегодня" сообщал, что коронавирус был обнаружен у первой леди – Елены Зеленской:

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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карантин местные власти Владимир Зеленский коронавирус местные выборы

Источник: Сегодня

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