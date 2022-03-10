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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Зеленский объяснил, почему он для Путина враг №1

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 марта, 21:41
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Президент Украины заявил, что в России по-другому воспринимают реальность
Владимир Зеленский высказался о Путине
Владимир Зеленский высказался о Путине / Фото: Reuters, Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкому изданию Die Zeit. В нем он, в частности, ответил на вопрос, почему считает себя главным врагом президента РФ Владимира Путина.

"Потому что таков у них способ восприятия реальности. Они не видят народа, когда смотрят на государство. Они видят главу государства, видят политиков, видят экономических магнатов. Они надеются, что смогут всех купить или запугать, а вот обо мне точно знают – не получится. Потому и такая угроза. Всё очень просто", — сказал Зеленский.

Что еще говорят о Путине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования президента РФ Владимира Путина для прекращения войны в Украине.

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Политический технолог Владимир Петров заявил, что Путин для своего плана использовал данные, которые ему передавал его кум, нардеп Виктор Медведчук, и сейчас он понял, что его постоянно дезинформировали.

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, живущий в Киеве, считает, что президент России Владимир Путин не доживет до конца этого года.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что Путину боятся докладывать о провалах армии РФ в Украине.

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