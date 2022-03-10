Зеленский объяснил, почему он для Путина враг №1

Президент Украины заявил, что в России по-другому воспринимают реальность

Владимир Зеленский высказался о Путине / Фото: Reuters, Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкому изданию Die Zeit. В нем он, в частности, ответил на вопрос, почему считает себя главным врагом президента РФ Владимира Путина.

"Потому что таков у них способ восприятия реальности. Они не видят народа, когда смотрят на государство. Они видят главу государства, видят политиков, видят экономических магнатов. Они надеются, что смогут всех купить или запугать, а вот обо мне точно знают – не получится. Потому и такая угроза. Всё очень просто", — сказал Зеленский.

Что еще говорят о Путине

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