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Зеленский объяснил, почему уволил сразу пятерых послов

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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9 июля, 23:09
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Российские террористы не прекращали бомбардировку Украины
Жерара Ларше заверил Украину, что Франция с нами / Коллаж "Сегодня"
Жерара Ларше заверил Украину, что Франция с нами / Коллаж "Сегодня"

Для Украины оказался очень важным визит председателя Сената Франции Жерара Ларше в Киев, а также работа всех 27 стран ЕС на победу нашей страны над страной-террористом Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к нации, размещенном на сайте Офиса Президента.

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Международные отношения

"Провел сегодня встречу с главой Сената Франции Жераром Ларше и делегацией сенаторов после выступления г-на Ларше в Верховной Раде Украины. Благодарен ему за вдохновенное и точное обращение. Обращение, в котором он напомнил, в частности, что фронт держится, пока держится тыл, а нашим тылом сейчас не только свободная часть Украины, но и 27 стран Европейского Союза, весь демократический мир. Поэтому вся наша команда, команда Украины работает в режиме 24/7, чтобы держать интересы нашего государства и нашей обороны в центре внимания каждой страны, которая уже является или может стать частью нашей антивоенной коалиции.

Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи в размере 400 миллионов долларов. Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет делать нам антитеррористические шаги, позволяет уменьшать российские удары их ракетами по нашим живым людям", – сказал Зеленский.

Государство-террорист

"Господин Ларше сказал и другую важную вещь: с каждым ударом по Украине, с каждым преступлением российских оккупантов, с каждым новым городом-мучеником решимость европейцев помогать Украине становится более устойчивой. Это действительно так. Однако государство-террорист этого совсем не осознает и никогда не примет как факт. Только за одни сутки Россия била по Николаеву, по Харькову, по Кривому Рогу, по общинам Запорожской области… Била именно по жилому сектору – абсолютно сознательно, целенаправленно, по обычным домам, гражданским объектам, по людям. Есть жертвы – погибшие, раненые.

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Ни на сутки не прекращаются жестокие удары российской артиллерии на Донбассе – Славянское направление, Бахмут, Авдеевка… Реально остановить такие террористические действия можно только оружием – современным и мощным", – резюмировал лидер Украины.

Восстановление

"Провел сегодня совещание с представителями строительных компаний – с теми, от кого зависит качество украинской инфраструктуры – наших путей снабжения. Вопрос строительства качественной транспортной сети – всегда также вопрос безопасности. А в условиях полномасштабной войны сильная инфраструктура – ​​один из ключевых элементов обороны. Поблагодарил представителей строительных компаний за их работу, обсудили с ними ключевые задачи на ближайшее время – это касается и восстановления нашей страны, и дополнительного усиления нашей логистики", – сообщил президент.

Послы

Президент также рассказал, что уволил некоторых послов Украины.

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"Это вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики. В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины. Кандидатуры готовятся по линии Министерства иностранных дел", – объяснил произошедшее Зеленский.

Обстановка

Днем 9 июля Владимир Зеленский встретился с Жераром Ларше, который также выступил перед депутатами Верховной Рады. Политики обсудили помощь украинской армии в войне с Россией.

Помимо послов в этот день президент Украины своим Указом №477/2022 уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской облгосадминистрации. Заявление по поводу этого решение было весьма резким.

В новом сообщении в Телеграме Зеленский сообщил, что Россия обязательно должна понести ответственность за преступления перед Украиной. В противном случае человечество столкнется еще с сотнями подобных агрессий.

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