Зеленский объяснил Путину, что такое "денацификация"

Сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа

Зеленский объяснил, что требование Путина относительно "денацификации" направлено на уничтожение нации / Фото: Коллаж: Сегодня

Объявление "денацификации" – это чистый нацизм и уничтожение украинской нации. В 40-х годах нацистская Германия проводила денацификацию еврейского народа.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ.

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Что касается так называемой денацификации, которую Россия указывает среди требований Украины, то, по мнению Владимира Зеленского, она направлена на уничтожение нации.

"Это много раз было в истории и всегда заканчивалось очень плохо. Но заканчивалось для некоторых государств так, что им потом было стыдно за то, что они начинали очищение мира от той или иной нации", – сказал Зеленский.

По его словам, некоторым государствам было стыдно за то, что на этом страшном кровавом пути они не вступились и не защищали другую нацию.

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"То же самое было в 40-х годах, нацистская Германия проводила денацификацию еврейского народа. Сейчас происходит то же самое. Я просто не знал, что в современном мире так может быть. Что человек, объявляющий денацификацию, может получить за это какую-то поддержку. Это и есть преступление против народа. Потому что сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа", – акцентировал глава государства.

Зеленский также убежден, что в будущем мир признает, что это было уничтожение народа Украины.

Ситуация в Украине 8 марта

Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.

В Киевской области более полутора десятка населенных пунктов оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.

В Сети появились документальные свидетельства последствий вражеских бомбовых ударов по жилым домам города Сумы, которые были нанесены этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети . В данный момент информация о пострадавших уточняется.

. В данный момент информация о пострадавших уточняется. В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.

в результате обстрелов и боев. Украинцев призвали сообщать о найденных в Сети каналах оккупантов с буквой Z в названии – их используют для войны против нашей страны (чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь по украинским объектам).

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