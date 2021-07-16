Зеленский окончательно распрощался с Аваковым – новый указ

Теперь обсуждать на Банковой санкции и другие вопросы, касающиеся национальной безопасности, будут без Авакова

Зеленский заменил экс-главу МВД на нового министра / Фото: mvs.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны уволенного из МВД Арсена Авакова.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса главы государства.

Вместо него он ввел в СНБО нового министра внутренних дел.

"Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Мнастырского Дениса Анатольевича – министра внутренних дел Украины. Вывести из состава СНБО Арсена Авакова", – говорится в указе.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова, а 16 июля назначил Монастырского новым главой МВД.

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Тем временем заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказывал, что Аваков ушел по просьбе Зеленского.