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Зеленский будет награждать "легенд": кто может ей стать

14 июля 2021 17:34

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Президент подписал указ "Об установлении отличия президента Украины "Национальная легенда Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский основал новую награду

Президент Украины Владимир Зеленский основал новую награду / Фото: president.gov.ua

В среду, 14 июля, президент Украины Владимир Зеленский основал отличие "Национальная легенда Украины".

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этой наградой будут отмечать граждан за:

  • выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины;
  • укрепление государственности страны;
  • защиту Отечества и служении украинскому народу.

Также награды будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

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Кабмин проведет всеукраинский конкурс, по результатам которого будет утвержден рисунок этой награды.

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Ранее мы писали о том, что телеканал "Украина 24" получил награду "Человек года" в номинации "информационно-новостной телеканал года".

Как сообщалось ранее, в Роттердаме состоялся финал "Евровидения-2021", где выступили украинцы Go_A. Победителем этого года стала итальянская группа Måneskin с 524 баллами от жюри и зрителей.

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