Зеленский ответил другу со времен КВН Сарику Андреасяну на обвинения по войне в Нагорном Карабахе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не поддерживает любые поставки оружия, и что вокруг этой темы множество фейков.

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Об этом он написал в обращении к Сарику Андреасяну в своем Telegram.

"Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Да? Но ... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячее, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то "геополитически порешать", – написал Зеленский.

По его словам, такие "вбросы" появляются не впервые.

"Сначала так лгали об Украине и войну на Донбассе. Затем так лгали об Украине и войну в Сирии. Теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе. И все делают одни и те же люди. Неужели ты не понимаешь, зачем это делают?", – обращается президент к Андреасяну.

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Он спрашивает в обращении – "кому выгодно врать о войнах и об Украине?":

"Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду", – пишет он.

Зеленский выделил, что Украина выступает против любых кровавых конфликтов.

"Мы не поддерживаем эскалации. И не подкармливаем противостояния. Просто потому, что сами переживаем уже седьмой год очень жестокую войну. И это другой эмоциональный фон. Мы категорически против войн и против провокаций на военную тематику. Подтверждением этого является наше стремление к миру", – написали президент.

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Подытожил он свое обращение вопросом к Сарику Андреасяну:

"Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети. Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом. Для меня лично все четко и просто: я за справедливый мир. И Украина точно не поддерживает любые поставки оружия. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Потому что войны для нее – это хлеб и кровь. Мораль не может быть двойной – для себя и для других. Подумай об этом. И, кстати, моего сына не зовут Марк", – закончил Зеленский.

Напомним, режиссер российского происхождения Сарик Андреасян обвинил президента Украины Владимира Зеленского в смерти армянских детей. С Зеленским Андреасян знаком много лет — более того, они были друзьями.

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