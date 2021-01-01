Не Бэтмен или Росомаха: в новогоднем обращении Зеленский назвал самого сильного человека на планете

Президент Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении подвел спортивные итоги 2020 года и напомнил, что в честь наших побед в прошлом году не раз поднимали украинский флаг.
По его словам, украинцы становились первыми в плавании, боксе, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, борьбе, на велотреке и даже в шашках.
"А когда будете спорить, кто сильнее – Бэтмен, Росомаха или Дэдпул ... На самом деле, самый сильный – украинец, наш богатырь Алексей Новиков, который стал в этом году самым сильным человеком на планете Земля. А у нас нет другого варианта, чем стать сильной страной", – подытожил глава государства.
Напомним, 24-летний Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты, в ноябре-2020 выиграв на турнире World Strongest Man в США. Украинец стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот титул.
Читайте на сайте "Сегодня" полный текст новогоднего обращения Зеленского.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк