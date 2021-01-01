Не Бэтмен или Росомаха: в новогоднем обращении Зеленский назвал самого сильного человека на планете

В споре трех супергероев Бэтмена, Росомахи и Дэдпула выиграл бы четвертый – украинец

Президент Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении подвел спортивные итоги 2020 года и напомнил, что в честь наших побед в прошлом году не раз поднимали украинский флаг.

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По его словам, украинцы становились первыми в плавании, боксе, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, борьбе, на велотреке и даже в шашках.

"А когда будете спорить, кто сильнее – Бэтмен, Росомаха или Дэдпул ... На самом деле, самый сильный – украинец, наш богатырь Алексей Новиков, который стал в этом году самым сильным человеком на планете Земля. А у нас нет другого варианта, чем стать сильной страной", – подытожил глава государства.

Алексей Новиков/Фото The World’s Strongest Man В тренде 14 ведущих одновременно в прямом эфире: новый рекорд канала "Украина" (видео)

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Напомним, 24-летний Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты, в ноябре-2020 выиграв на турнире World Strongest Man в США. Украинец стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот титул.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст новогоднего обращения Зеленского.

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