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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Зеленский ответил на петицию об "уголовной ответственности за принудительную вакцинацию" и "Газпром" перешел к угрозам – главные новости за ночь

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 октября, 07:05
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Владимир Зеленский поручил обработать петицию об уголовной ответственности за принудительную вакцинацию против COVID-19, а с 1 декабря "Газпром" полностью прекратит поставки газа в Молдову
Владимир Зеленский опубликовал ответ на петицию, а Из-за низкого давления в газотранспортной сети Минобороны Молдавии отключило Вечный огонь в Кишиневе. Коллаж "Сегодня".
Владимир Зеленский опубликовал ответ на петицию, а Из-за низкого давления в газотранспортной сети Минобороны Молдавии отключило Вечный огонь в Кишиневе. Коллаж "Сегодня".

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Румыния вводит комендантский час: что произошло

С 25 октября правительство Румынии снова введет ночной комендантский час и обязательные пропуска на вход в общественные места, а также отправит школьников на двухнедельные каникулы, чтобы сдержать всплеск случаев заболевания и смертей от COVID-19.

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Правительство также призывает работодателей отправить половину своего персонала на удаленную работу. Коллаж "Сегодня".
Правительство также призывает работодателей отправить половину своего персонала на удаленную работу. Коллаж "Сегодня".

Зеленский ответил на петицию об "уголовной ответственности за принудительную вакцинацию"

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады и премьер-министру с просьбой проработать предложения, изложенные в петиции о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию.

Владимир Зеленский опубликовал ответ на петицию. Коллаж "Сегодня".
Владимир Зеленский опубликовал ответ на петицию. Коллаж "Сегодня".

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"Ситуация может ухудшиться" – тревожный прогноз врача Саакашвили

Лечащий врач главы исполнительного комитета реформ в Украине Михеила Саакашвили заявил, что политик находится в стабильном состоянии.

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Поставки газа в Молдову: "Газпром" перешел к угрозам

С 1 декабря "Газпром" полностью прекратит поставки газа в Молдову, если республика не погасит долг за топливо и не согласует условия нового контракта.

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