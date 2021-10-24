Зеленский ответил на петицию об "уголовной ответственности за принудительную вакцинацию" и "Газпром" перешел к угрозам – главные новости за ночь

Владимир Зеленский поручил обработать петицию об уголовной ответственности за принудительную вакцинацию против COVID-19, а с 1 декабря "Газпром" полностью прекратит поставки газа в Молдову

Владимир Зеленский опубликовал ответ на петицию, а Из-за низкого давления в газотранспортной сети Минобороны Молдавии отключило Вечный огонь в Кишиневе. Коллаж "Сегодня".

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Румыния вводит комендантский час: что произошло

С 25 октября правительство Румынии снова введет ночной комендантский час и обязательные пропуска на вход в общественные места, а также отправит школьников на двухнедельные каникулы, чтобы сдержать всплеск случаев заболевания и смертей от COVID-19.

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Правительство также призывает работодателей отправить половину своего персонала на удаленную работу. Коллаж "Сегодня".

Зеленский ответил на петицию об "уголовной ответственности за принудительную вакцинацию"

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады и премьер-министру с просьбой проработать предложения, изложенные в петиции о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию.

Владимир Зеленский опубликовал ответ на петицию. Коллаж "Сегодня".

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"Ситуация может ухудшиться" – тревожный прогноз врача Саакашвили

Лечащий врач главы исполнительного комитета реформ в Украине Михеила Саакашвили заявил, что политик находится в стабильном состоянии.

Консилиум врачей собирался в тюрьме. Коллаж "Сегодня".

Поставки газа в Молдову: "Газпром" перешел к угрозам

С 1 декабря "Газпром" полностью прекратит поставки газа в Молдову, если республика не погасит долг за топливо и не согласует условия нового контракта.