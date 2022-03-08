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Зеленский отзывает со всего мира наших миротворцев – нужно защищать Родину

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8 марта, 01:40
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Вместе с нашими военными домой вернутся и их вертолеты
Банковая использует все возможности, чтобы усилить нашу оборону и наступление / Коллаж "Сегодня"
Банковая использует все возможности, чтобы усилить нашу оборону и наступление / Коллаж "Сегодня"

В трудное для страны время нам необходимы все имеющиеся военные кадры. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать домой весь украинский миротворческий контингент.

Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига.

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Указ

"В связи с вооруженной агрессий Российской Федерации против Украины, с целью защиты суверенитета и территориальной целостности государства, в соответствии со ст. 7 Закона Украины "Про участие Украины в международных операциях мира и безопасности" постановляю отозвать национальный контингент и национальный персонал, которые берут участие в международных операциях с поддержания мира и безопасности, в Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности государства", – сказано в документе.

До выхода этого указа военнослужащие Украины участвовали в трех миротворческих операциях:

  • Международных силах по поддержанию мира в Косово (40 человек),
  • в миротворческой миссии в Конго (13 человек),
  • В операции ООН в Кот-д’Ивуаре (56 человек).

Вместе с миротворцами в Украину вернется и их боевая техника, включая вертолеты.

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Обстановка

  • В Украине уже 13 сутки идет война, нагло развязанная международным преступником Владимиром Путиным.
  • Парламент нашей страны, которая нуждается в любой помощи, проголосовал за обращение к международным организациям, парламентам западных стран и правительствам с предложением ввести миротворцев для обеспечения защиты гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков. Ответа пока нет.
  • Пока вместо миротворцев к нам потянулись иностранные солдаты, готовые также яростно, как украинцы противостоять российскому фашизму. 7 марта Иностранный легион заступил на защиту Киева.

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