Зеленский задал первый вопрос украинцам. О пожизненном заключении за коррупцию

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил первый из пяти анонсированных вопросов. Он касается наказания за коррупцию.

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Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал в Telegram.

"Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути. 25 октября на избирательном участке ты сможешь дать ответ на пять важных вопросов. Итак, вопрос номер 1. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?" - сказал президент.

Также Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и проголосовать на местных выборах.

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Видео: Владимир Зеленский

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, что этот опрос не является референдумом и не будет иметь никаких юридических последствий. Общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение.

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Также ранее журналисты "Сегодня" разбирались, что именно может спросить Зеленский у народа, и составили 10 возможных вариантов.

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