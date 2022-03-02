Зеленский переговорил с премьером Израиля

Президент продолжает проводить переговоры со странами цивилизованного мира

Владимир Зеленский (слева) и Нафтали Бенет (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Бенет относительно российской агрессии против Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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Других подробностей разговора пока нет.

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