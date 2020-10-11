Зеленский поддержал усиление надзора за соблюдением карантина в публичных местах

Президент также за более ранее начало осенних каникул в школах

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложения усилить надзор за соблюдением карантинных мер в публичных местах и заведениях и раньше начать каникулы в школах, выдвинутые на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение в стране.

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Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает "Интерфакс-Украина".

Она рассказала, что накануне Зеленский собрал на совещание представителей ведомств, ответственных за здравоохранение в Украине, для консультаций по эпидемиологической ситуации.

"Для уменьшения динамики заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 предложено усилить надзор за соблюдением карантинных мер в публичных местах и заведениях и начать каникулы в школьных заведениях раньше. Владимир Зеленский поддержал эти предложения", – сообщила Мендель.

По ее словам, президент также поручил Министерству здравоохранения обеспечить больницы койками, кислородом и медикаментами, которые используются для помощи больным коронавирусной инфекцией.

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Напомним, в Украине из-за усложнения ситуации, вызванного коронавирусом, власти приняли решение о новых карантинных мерах.

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