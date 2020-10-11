Зеленский поддержал усиление надзора за соблюдением карантина в публичных местах

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложения усилить надзор за соблюдением карантинных мер в публичных местах и заведениях и раньше начать каникулы в школах, выдвинутые на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение в стране.
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает "Интерфакс-Украина".
Она рассказала, что накануне Зеленский собрал на совещание представителей ведомств, ответственных за здравоохранение в Украине, для консультаций по эпидемиологической ситуации.
"Для уменьшения динамики заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 предложено усилить надзор за соблюдением карантинных мер в публичных местах и заведениях и начать каникулы в школьных заведениях раньше. Владимир Зеленский поддержал эти предложения", – сообщила Мендель.
По ее словам, президент также поручил Министерству здравоохранения обеспечить больницы койками, кислородом и медикаментами, которые используются для помощи больным коронавирусной инфекцией.
Напомним, в Украине из-за усложнения ситуации, вызванного коронавирусом, власти приняли решение о новых карантинных мерах.
Мы также писали, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк