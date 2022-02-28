Зеленский подписал указ о безвизе для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ О временном введении безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легионобороны Украины.
Указ появился на сайте президента Украины.
Подробности
"Ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором", — говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его оглашения.
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Что происходит 28 февраля
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами. От их рук погибли уже 16 детей.
- Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.
- Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч человек.
- ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.
- Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня, 28 февраля, продлится с 20:00 до 07:00, сообщили в КГГА.