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Зеленский подписал указ о советнике президента

26 июля 2021 16:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Документ определяет сферу деятельности и полномочия и задачи советника главы государства

Президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский. / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который утверждает положение о советнике президента Украины.

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Соответствующий документ в понедельник, 26 июля, вместе с указанным положением был обнародован на сайте главы государства.

О чем говорится в документе

  • Должность советника президента Украины относится к должностям патронатной службы президента, а кандидат на нее назначается и увольняется непосредственно главой государства. Советник подчиняется непосредственно президенту.
  • Основными задачами советника президента Украины является разработка и внесение в установленном порядке предложений президенту Украины относительно осуществления полномочий главы государства в соответствующей сфере.
  • Также советник осуществляет мониторинг информационного пространства Украины, готовит предложения по обеспечению соблюдения прав граждан в информационной сфере и свободы деятельности средств массовой информации.
  • Советник президента также осуществляет анализ нормативно-правовых актов, подает в установленном порядке предложения по их усовершенствованию.

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Указом об утверждении положения о советнике Зеленский также аннулировал указ президента Украины от 12 ноября 2014 О Советнике президента Украины.

Отметим, что новое положение о советнике президента не существенно отличается от предыдущей редакции, утвержденной пятым президентом Петром Порошенко в 2014 году. Так, из положения о советнике президента исчезла норма о том, что постоянные советники являются государственными служащими.

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Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал закон о земельных торгах. Он предусматривает, что после запуска рынка земли покупать участки можно будет только на аукционах.

Также напомним, президент подписал закон об обеспечения права граждан на доступ к госрегистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением тергромад № 1427-ІХ.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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