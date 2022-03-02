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Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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2 марта, 23:24
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Указ вступает в силу со дня его обнародования
Указ был подписан Зеленским 2 марта/Фото: коллаж: "Сегодня"
Указ был подписан Зеленским 2 марта/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Соответствующий указ появился на сайте президента.

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Подробности

Главой координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В состав Координационного штаба входят заместитель руководителя Офиса президента Украины по вопросам региональной политики, заместитель руководителя Офиса президента Украины по вопросам социальной политики и здравоохранения, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, по одному представителю от Министерства иностранных дел Украины, Министерства обороны Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства социальной политики Украины, советник заместителя руководителя Офиса президента Украины по вопросам региональной политики.

Освещение деятельности координационного штаба возложили на советника руководителя Офиса президента Украины по вопросам коммуникаций Дарию Заровну.

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Указ вступает в силу со дня его оглашения.

Указ президента о безвизе

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О временном введении безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины".

"Ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором", — говорится в указе.

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