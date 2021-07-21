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Зеленский подписал закон о коренных народах

21 июля 2021 22:20

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Документ определяет крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах", который Рада приняла 1 июля.

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Закон был инициирован самим Зеленским, говорится на сайте президента.

Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, признаются представительные органы коренных народов.

Закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

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Фото: коллаж "Сегодня"

"Коренной народ Украины – автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", – говорится в документе.

Что предусматривает документ:

  • коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус;
  • запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины;
  • коренные народы имеют право на соблюдение возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранения материального и нематериального культурного наследия;
  • имеют право на определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения;
  • восстановление своей исторической топонимики;
  • сотрудничество с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.
  • могут создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку;
  • могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и города Севастополя, на свои нужды;
  • представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.
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Ранее мы рассказывали, чем особенный новый закон "О коренных народах" и почему он так разозлил президента РФ.

Даже сегодня в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин вспомнил о законе и назвал его "дискриминационным".

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