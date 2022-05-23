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Зеленский погасил новую марку о русском военном корабле — эпическое видео

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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23 мая, 18:40
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Президент принял участие в специальной церемонии
Владимир Зеленский, Игорь Смилянский и Алексей Неижпапа погасили марку
Владимир Зеленский, Игорь Смилянский и Алексей Неижпапа погасили марку / Фото: Укрпочта, Коллаж: Сегодня

"Укрпошта" выпустила новую военную марку, посвященная храбрости украинских военных на острове Змеиный, который захватили оккупанты. Она называется "Русский военный корабль... Всё!" Марку серии погасил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Telegram-канал "Украина 24".

"Такие вещи, как эта марка, – это, прежде всего, символы, которые помогают нам верить в нашу победу. Что мы непременно победим в этой войне, а оккупант пойдет ко дну. Интерес людей к этим маркам является тому подтверждением. Убежден, что таких символов победы у нас будет еще много", – сказал Владимир Зеленский.

В процедуре также приняли участие командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа и гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Все трое подписали четыре конверта. Комплекты из конвертов и марок будут выставлены на аукционе для сбора средств на ВСУ.

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Фото: "Укрпошта"


Фото: "Укрпошта"


Фото: "Укрпошта"

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Что известно о марке

"Укрпочта" анонсировала старт продаж второй серии марок о "русском военном корабле" — теперь темой станет потопление судна украинскими военными. Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

"23 мая, в День морской пехоты Украины, а также на 40-й день после трагической гибели российского военного крейсера "Москва", Укрпочта выпустит марку "Русский военный корабль… Всё!" – сообщили в компании.

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Всего компания напечатала 5 миллионов экземпляров марок в двух номиналах:

  • "Русский военный корабль... ВСЕ! Смерть врагам!" F для отправлений по Украине;
  • "Русский военный корабль… ВСЕ! Слава нации!" W для международных отправлений.

Продавать марку будут более чем в 1500 отделениях "Укрпочты", в частности – в райцентрах. Правда, на продажу установлен лимит: 2 блока по 3 марки любого номинала одному покупателю.

Стоимость листа (3 марки и 3 купона) составит 69 грн и 4,5 доллара соответственно.

Напомним, что на следующий день после выпуска первой марки, посвященной теме "русского военного корабля" то самое судно, которое угрожало украинцам на острове Змеиный и было послано по известному адресу, было подбито ракетами и затонуло. Крейсер "Москва" был флагманом Черноморского флота РФ.

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Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
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