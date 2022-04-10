Зеленский помиловал 363 осужденных, вызвавшихся защищать Украину

Законодательство устанавливает ограничения на помилование осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления

Заключенные получили право на освобождении из-под стражи для службы / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украину с начала военного вторжения в Украину помиловал 363 осужденных, которые заявили о своем желании защищать Родину

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Реклама

"С начала отпора вооруженной агрессии Президент Украины принял три указа о помиловании, благодаря которым 363 осужденных взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ходатайство о желании служить и сейчас продолжают поступать от осужденных.

"Заключенные получили право обращаться в прокуратуру и суд об освобождении из-под стражи для службы в вооруженных силах по статье 616 УИК Украины и пользуются этой возможностью", – объясняют в министерстве.

Реклама

В Минюсте обращают внимание, что законодательство устанавливает ограничения на помилование осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, лиц, имеющих две и более судимостей за совершение умышленных преступлений или отбывших незначительную часть назначенного им срока наказания, осужденных за коррупционные правонарушения и лиц, управлявших транспортными средствами под действием алкоголя, наркотических или некоторых лекарственных веществ. Они могут быть помилованы только в исключительных случаях.

Интервью Зеленского