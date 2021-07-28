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Зеленский попросил вынести на СНБО один важный вопрос

28 июля 2021 12:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На этой неделе, предположительно в пятницу, на Банковой Зеленский снова соберет чиновников и даже приоткрыл повестку заседания

Заседание СНБО и Владимир Зеленский / коллаж "Сегодня"

Заседание СНБО и Владимир Зеленский / коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе на заседании Совета национальной безопасности и обороны на Банковой будет рассмотрен вопрос тарифов для населения. Об этом он сказал в интервью телеканалам.

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По его словам, речь идет о тарифах на электроэнергию.

"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет", – сказал Зеленский.

Напомним, крайнее заседание СНБО состоялось 16 июля, на котором подняли семь вопросов. Например, ввели новые санкции – в список попали более 60 человек (15 физических и 53 юридических лиц.)

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине появится система мониторинга деятельности олигархов. Ее планируют представить в начале сентября, перед рассмотрением в Верховной Раде закона об олигархах.

Смотрите также в нашем сюжете об увольнении Зеленским главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака:

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