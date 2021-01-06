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Зеленский поручил СБУ разобраться с "контрабандой" вакцины от коронавируса

6 января, 17:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

У государства есть четкий план вакцинации, напомнил президент

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в нашу страну контрабандой вакцины от коронавируса.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.

"Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", – подчеркнул президент.

По его словам, у государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID-19. А за контрабанду и контрафакт должно быть наказание, добавил Зеленский.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль приказал министерствам здравоохранения и внутренних дел проверить информацию о том, что он и ряд депутатов якобы тайно получили вакцину Pfizer от коронавируса, которую нелегально привезли из Израиля.

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Также ранее слухи о "подпольной вакцинации" опроверг и второй фигурант скандала – глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий, который тоже якобы принимал вакцину.

Источник: Беларусь 1

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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СБУ вакцина Владимир Зеленский коронавирус скандалы COVID-19

Источник: Сегодня

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