Перенесенная встреча и поездка в Калифорнию: новый график визита Зеленского в США

В Вашингтоне президент Украины будет находится 31 августа и 1 сентября, а потом ему предстоит еще одна поездка

График встречи Зеленского и Байдена. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время официального визита в США президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию. Мероприятия в столице США уже согласованы обеими сторонами.

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Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"Мы с командой Посольства и Офисом Президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита Президента в США. В Вашингтоне Президент будет находиться два дня – 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию", – написала Маркарова.

По ее словам, мероприятия в Вашингтоне распланированы и согласованы обеими сторонами.

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"С уже запланированного в Вашингтоне – встреча Президентов Украины и США в Белом доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", – написала посол Украины.

Позже опубликуют больше деталей, добавила Маркарова.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября.

Визит Зеленского в США

Визит Владимира Зеленского в США начнется 30 августа – соответствующее приглашение украинский лидер получил из Белого дома.

До этого президенты Зеленский и Байден еще не встречались лично, а лишь говорили по телефону.

Зеленский успел встретиться в Америке только с Дональдом Трампом в 2019 году.

Байдена даже приглашали в Киев 23 августа на "Крымскую платформу", но он не приехал.

Особенно нужной встреча Зеленского и Байдена стала после недавней сделки США и Германии по "Северному потоку – 2", от которой не в восторге в Киеве. Зеленский еще попытается переубедить Байдена в опасности российского газопровода.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Глава МИД Дмитрий Кулеба также называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.