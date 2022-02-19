Зеленский поставил Западу ультиматум – разгромное выступление в Мюнхене

Президент Украины высказался о российской агрессии против Украины

Владимир Зеленский произнес речь на конференции в Мюнхене / Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленскийвыступил 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, где продолжаются обсуждения ответных действий на возможное вторжение России в Украину.

Зеленский напомнил Западу, чем обернулось для мира "умиротворение агрессора" в ХХ веке – Второй мировой войной. Он призвал Запад помочь Украине противостоять России для того, чтобы защитить от агрессора и Европу.

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О гарантиях безопасности

Президент Украины выдвинул Западу ряд требований в связи с российской агрессией. По его словам, Украина заслуживает честного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.

"Нам говорят – двери открыты, но пока посторонних не пускают", — сказал он.

Украина имеет право требовать гарантии безопасности – и поэтому в четвертый раз будет созывать гарантов Будапештского меморандума.

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"Если этого не произойдет или по результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", — сказал Зеленский.

Президент Украины предложил также провести встречу лидеров Совбеза ООН с участием трех стран, не являющихся его членами.

"Я предлагаю в ближайшие недели созвать саммит государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, с участием Украины, Германии и Турции", — заявил Зеленский.

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Также Зеленский заявил, что аннексия Крыма и война на Донбассе – это удар по всему миру. Он подчеркнул, что Украина будет возвращать свои территории только дипломатическим путем. Также он отметил, что для Украины очень важно, чтобы никаких переговоров не велось у нее за спиной.

Также гарант заявил, что в ближайшие недели инициирует саммит при участии Украины, Германии и Турции для решения проблем безопасности в Европе.

Кроме этого президент Украины призвал Запада создать для Украины фонд устойчивости и восстановления, а также разработать программу ленд-лиза.

"Необходимо создать фонд стойкости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, предоставить Украине новое вооружение, технику, оборудование для нашей армии, выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания российской агрессии", — сказал Зеленский.

О переговорах

Президент подчеркнул, что Украина последовательно выполняет Нормандские и Минские договоренности.

"Процесс обмена пленными заблокирован, хотя Украина передавала списки. Мы требуем разблокировать этот процесс", – сказал он.

Зеленский отметил, что Украина готова искать ключ к урегулированию конфликта в любом формате и готова на переговоры в любой точке мира.

"Мы передали массу сигналов, ежемесячно передавали – что готовы говорить (с РФ – ред.). Выбирайте площадку, проект и партнеров. Какой смысл нам стрелять и предлагать дипломатию?" – сказал он.

О провокациях

Владимир Зеленский прокомментировал новости о якобы украинских снарядах в Ростовской области, назвав это циничной провокацией.

"Там никто не ранен и не убит, они стреляют сами, это такой цинизм", - сказал президент.

Он отметил, что украинцы не собираются реагировать на провокации россиян.

"У Украины есть большой риск – численность войск РФ на своей границе. Но также риск – реагировать на провокации... У нас на провокации есть серьезная вакцина: мы понимаем, на что реагировать, а на что – нет. Мы в этом напряжении находимся много лет. Мы не считаем, что нам нужно паниковать", – сказал президент.

О возможности нападения РФ

Владимир Зеленский заявил, что Украина оценивает все данные о возможном вторжении.

"Как можно жить в государстве, где каждый день анонсируют войну? Все хотят, чтобы была слабая экономика и армия. Потому мы оцениваем информацию", – сказал он.

Президент рассказал, как Запад может помочь Украине в этой ситуации.

"Сегодня идет гибридная, информационная война. Хотите нам помочь: усильте нашу армию, усильте нашу экономику, инвестируйте в государство, откройте "дешевые деньги", – сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что санкции против России нужно применить уже сейчас, а не после бомбардировок.

"Нам не нужны санкции, когда у нас не будет границ или экономики. Делать можно многое, можем дать список. Главное – желание. Если Россия отводит войска, нет вопросов, нет санкций", – сказал президент.

Он добавил, что непонятно, какие именно санкции будут применены в случае войны. "Возникает вопрос – будут ли они вообще", – отметил он.

В ходе своего выступления Зеленский пошутил из-за проблем с аппаратурой: "Это кибератака. Вы не видите россиян. Думаете, их нет, но они здесь".

Конференция в Мюнхене

Ряд политиков успели сделать громкие заявления на Мюнхенской конференции по безопасности. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении призвал Запад сплотиться и не дать президенту РФ Владимиру Путину вторгнуться в Украину.

"Единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим... Многие российские матери будут плакать по своим сыновьям в случае новой агрессии РФ против Украины", – сказал он.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна поддерживает независимость и территориальную целостность всех стран. "Украина не исключение", – сказал он.

Добавим, России на Мюнхенской конференции не было. Президент РФ Владимир Путин еще до начала мероприятия сообщил, что не примет участие в дискуссии.

Угроза вторжения России

Президент США Джо Байден считает, что нападение России на Украину должно произойти в ближайшие несколько дней.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент.