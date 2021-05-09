Зеленский трогательно поздравил с Днем матери жену и свою маму (фото)

Президент назвал себя самым счастливым в мире, поскольку рядом с ним его любимые мама Римма и жена Елена

/ Фото: 5 канал

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил самых родных своих женщин – жену Елену и маму Римму, с Днем матери. Праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье мая, в этом году его празднуют 9 мая.

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Об этом он написал в Telegram.

"Мама всегда рядом. Мама рядом даже тогда, когда не рядом. Потому что ее материнское сердце за тысячи километров чувствует, все ли у тебя хорошо, в безопасности ли ты, здоров ли ты, улыбаешься ли ты, не голодный ли и даже – в шапке ли", – написал президент.

Он отмечает, что мама не просто дает человеку жизнь, а еще и делает ее счастливой и комфортной для своего ребенка. Мать – это человек, который всегда готов прийти на помощь своему ребенку и подобрать правильные слова в любой ситуации.

"И, пожалуй, самый счастливый человек – тот, кто в жизни знает двух лучших мам. Свою маму. И маму своих детей. А значит, я уверенно могу сказать, что я – самый счастливый человек на земле! Благодаря вам, моя дорогая мамочка Римма и моя дорогая жена Елена. Обе – Владимировны. Обе – бесконечно любимые! Обе – самые лучшие в мире", – поздравил Зеленский родных женщин.

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Ранее мы сообщали, что Зеленский в День победы над нацизмом во Второй мировой войне возложил цветы к Вечному огню в парке Славы и обратился к украинцам. По словам Зеленского, для Украины победа над нацизмом означает благодарность за возможность жить и память о тех, кто пожертвовал собой ради будущего. Поэтому Зеленский призвал не впадать в эйфорию и помнить, что романтика на войне бывает только в кино.