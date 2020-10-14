Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Испанией

Президент считает, что даже ничья была бы неплохим результатом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой в четвертом туре Лиги наций над сборной Испании.

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Соответствующая запись появилась в Telegram главы государства.

"Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира – командой Испании!" - заявил Зеленский.

Он отметил, что в победу мало кто верил, поскольку у сборной сейчас "сложные кадровые условия".

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"Когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили! Спасибо, что подарили всей стране праздник, который так был нам нужен!" – поблагодарил футболистов президент.

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Сегодня вечером сборная Украины, проведя достойный матч против Испании в четвертом туре Лиги наций, победила со счетом 1:0, что является огромным успехом, поскольку встреча этих команд в сентябре закончилась разгромом украинцев – 0:4, а также с учетом кадровых проблем.

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