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"Главное и решающее слово будет не за политиками": Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

21 ноября, 09:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Президент записал видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

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Видеообращение он опубликовал на своей странице в Telegram.

Зеленский отметил, что никогда нельзя идти против воли своего народа.

  • "В определяющие времена истории главное и решающее слово всегда будет не за политиками, и слава Богу, а за украинским народом".
  • "Украинцы готовы бороться за правду и справедливость, даже ценой собственной жизни".
  • "Есть одно достижение, которому нельзя возразить. Это – новое сознание. И народа, и власти!", – говорит Глава государства.
  • "Сегодня мы должны помнить не только про ключевые моменты нашей истории. Но и вынести, и усвоить важные уроки. Для людей революция это путь к желаемым переменам. Для политиков путь к желаемым креслам".

Президент напомнил, что на протяжении последних нескольких десятилетий в Украине регулярно проходят революции.

"Каждый день вместе с вами, не слушая старых политиков, мы должны продолжать нелегкое строительство действительно новой Украины – свободной и достойной. Украины, где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или бывшие заслуги, где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями. С Днем Достоинства и Свободы вас!" – сказал в видеообращении Зеленский.

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Ранее мы писали, что сегодня состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится на самоизоляции из-за COVID-19.

Владимир Зеленский продолжает работать на самоизоляции – смотрите видео:

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поздравления президент Украины День Достоинства и Свободы

Источник: Сегодня

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