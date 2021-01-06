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Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым: полный текст

6 января, 18:03

Виталий Семченко Виталий Семченко

Обращение президента к христианам восточного обряда

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Он призвал заботиться о ближних и простить обидчиков, а также пожелал всем здоровья, удачи и достатка.

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Сайт "Сегодня" публикует полный текст обращения главы государства к народу.

Дорогие граждане! Я искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова – символом непобедимости добра и милосердия человеческой души. Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой, помириться с тем, кого обидел, и простить всех, кто обидел тебя. Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, потому что все мы вместе – большая единая украинская семья.

Нынешнее Рождество особенное. Давайте помнить, что важным принципом христианства является забота о ближних. Поэтому традиционные колядки должны быть еще и безопасными. Для вашего здоровья и окружающих.

Я желаю всем веселого Рождества! Желаю все счастья, удачи, достатка и, конечно, крепкого-крепкого здоровья. Чтобы чувствовать аромат и вкус душистой кутьи и всех двенадцати блюд на столе!

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Берегите себя, свои семьи и нашу Украину! Христос родился! Славим его!

Как сообщалось ранее, в новогоднем обращении президент Зеленский пообещал, что 2021 год будет лучше уходящего, но в то же время вспомнил, каких выдающихся людей забрал у нас 2020-й.

Также "Сегодня" публиковали лучшие поздравления с Рождеством Христовым на русском и украинском языке.

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Рождество поздравления Владимир Зеленский
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