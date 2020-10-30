Зеленский предлагает уволить весь состав Конституционного Суда

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

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Законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте парламента.

Так, согласно закону, президент предлагает признать решение КСУ от 27 октября 2020 года "ничтожным (не создающим правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Всех судей, которые принимали данное решение, предлагается уволить и начать процесс отбора новых судей.

Зеленский также предлагает возврат редакции закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский во время срочного заседания СНБО пообещал, что, несмотря на решение Конституционного Суда, система электронного декларирования для чиновников будет работать.

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Также напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В КСУ объяснили скандальное решение.

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