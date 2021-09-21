Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, а в Раде придумали наказание для невакцинированных депутатов без масок – главные новости за ночь

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Зеленский прибыл с рабочим визитом в США
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, все вакцинированные парламентарии должны сдавать тесты на антиген на входе в сессионный зал Верховной за свой счет каждые два дня.
3 года за Лукашенко. Украинец, чья вина так и не доказана, получил в Беларуси срок после 7 месяцев в СИЗО
Суд в Беларуси приговорил украинца Михаила Ференца к трем годам лишения свободы, Министерство иностранных дел Украины призывает немедленно его освободить.В украинском МИД подчеркнули, что достоверных доказательств вины украинца в суде не предоставили, сам он не признает вину и собирается подать апелляцию через адвоката.
Пошел против воли верующей мамы: новые подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации
Стали известны подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации от COVID-19. Как оказалось у него верующая мать и она запрещала ему вакцинироваться. Первую помощь в общежитии парню оказывали институтский фельдшер и ректор. До приезда "скорой помощи" он уже не дышал.
В Раде придумали наказание для невакцинированных депутатов без масок
Все вакцинированные парламентарии должны сдавать тесты на антиген на входе в сессионный зал Верховной за свой счет каждые два дня.Такую инициативу требует принять народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.