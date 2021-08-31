Зеленский прилетел в США на встречу с Байденом

Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США

Президент Украины с женой прилетел в США. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы Украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В повестке дня визита – встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций.

"Также состоится ряд важных встреч президента Украины с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов", – говорится в сообщении.

Отметим, что программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

Что обсудят

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Во время визита президента Владимира Зеленского в США он намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом три основных блока вопросов – политические, экономические и безопасность. Также ожидается подписание официальных документов. Ранее об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Политический блок

"Первое – это политический блок. У нас с Соединенными Штатами с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно, за это время все изменилось, и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача".

Безопасность

"Все понимаем, что это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу был предметный".

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Экономика

"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике. Особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями. Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороны".

Как сообщалось, дата встречи Зеленского с Байденом переносилась два раза. Ранее она была перенесена с 30 на 31 августа в связи с расширением программы визита.

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