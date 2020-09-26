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Зеленский пришел в больницу к курсанту, уцелевшему в катастрофе Ан-26 (фото)

26 сентября, 14:05

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

У парня диагностировали сотрясение мозга и ушибы

Президент Владимир Зеленский посетил военный госпиталь и проведал курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил после крушения самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области.

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Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

Вместе с президентом пострадавшего навестил и глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

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Золочевский получил сотрясение мозга и травмировал ногу. Также у него на теле много ушибов.

Во время общения парень рассказал, что когда очнулся после удара, увидел горящего товарища и начал его спасать.

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"Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтожен самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти", - написал Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

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Напомним, спасатели на месте крушения самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области завершили поиск тел погибших. Золочевский стал единственным уцелевшим после катастрофы.

Также сообщалось, что Зеленский поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26, который потерпел крушение в Харьковской области.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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крушение курсанты авиакатастрофа Владимир Зеленский
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