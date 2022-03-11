Зеленский присвоил звание Герой Украины 13 защитникам

Некоторые воины получили звание посмертно

В Украине пополнился список героев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины еще 13 защитникам за мужество и отвагу в войне с российскими оккупантами. Некоторым из них посмертно.

Об этом говорится в обращение Зеленского.

Кому присвоили звание?

подполковнику Литуну Андрею Николаевичу (посмертно). Погиб, прикрывая бойцов ВСУ и героически сдерживая наступление противника.

(посмертно). Погиб, прикрывая бойцов ВСУ и героически сдерживая наступление противника. капитану Корпану Александру Богдановичу (посмертно). Спас военных ВСУ и гражданские жилые дома, отведя от них падающий самолет.

(посмертно). Спас военных ВСУ и гражданские жилые дома, отведя от них падающий самолет. младшему лейтенанту Блосе Юрию Игоревичу (посмертно). Погиб в боях в Николаевской области, героически защищая побратимов.

(посмертно). Погиб в боях в Николаевской области, героически защищая побратимов. старшему сержанту Ивашко Андрею Александровичу (посмертно). При вражеских ракетных обстрелах давал ценную информацию о действиях оккупантов ценой собственной жизни.

(посмертно). При вражеских ракетных обстрелах давал ценную информацию о действиях оккупантов ценой собственной жизни. младшему сержанту Волкову Евгению Владимировичу (посмертно). За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение военных ВСУ.

(посмертно). За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение военных ВСУ. генералу-майору Николюку Виктору Дмитриевичу . Мастерски управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.

. Мастерски управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова. полковнику Ходе Леониду Алексеевичу . За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин оккупантов.

. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин оккупантов. подполковнику Пономаренко Вячеславу Анатольевичу . Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле.

. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле. подполковнику Яковенко Александру Алексеевичу . Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно защищать Донецкую область.

. Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно защищать Донецкую область. майору Бове Евгению Петровичу . За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций при постоянных атаках врага.

. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций при постоянных атаках врага. капитану Боечко Василию Васильевичу . За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля.

. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля. сержанту Морозу Олегу Романовичу . Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.

. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области. матросу Самофалову Валерию Михайловичу. В одном сражении, впервые в истории этой войны сбил сразу три вражеских вертолета.

15 военных, ранее получивших звание

Старшему лейтенанту Максиму Билоконю. Посмертно. Отражал с другими бойцами атаку врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.

Посмертно. Отражал с другими бойцами атаку врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника. Подполковнику Александру Капичуну. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.

Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат. Солдату Александру Лукьяновичу. Посмертно. Во время боя обезвредил до 30 единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.

Посмертно. Во время боя обезвредил до 30 единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение. Младшему сержанту Михаилу Несоленому. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.

Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей. Солдату Андрею Никончуку . Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.

. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов. Лейтенанту Виталию Сапило . Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.

. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара. Главному сержанту Алексею Сенюку. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.

Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара. Лейтенанту Владиславу Украинцу. Посмертно. Прикрыл отход своих при наступлении врага.

Посмертно. Прикрыл отход своих при наступлении врага. Майору Степану Чобану. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.

Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким. Майору Игорю Михальчуку. Командир подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.

Командир подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага. Полковнику Сергею Мусиенко. Командир подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары по противнику на Харьковском направлении.

Командир подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары по противнику на Харьковском направлении. Лейтенанту Евгению Пальченко. Командир взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления.

Командир взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления. Майору Владиславу Прокопенко. Командир танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь.

Командир танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь. Подполковнику Павлу Федосенко. Командир подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова.

Командир подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова. Старшему лейтенанту Дмитрию Чавалаху. Героическое участие в обороне Херсонской области.

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