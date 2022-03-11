Зеленский присвоил звание Герой Украины 13 защитникам

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины еще 13 защитникам за мужество и отвагу в войне с российскими оккупантами. Некоторым из них посмертно.
Об этом говорится в обращение Зеленского.
Кому присвоили звание?
- подполковнику Литуну Андрею Николаевичу (посмертно). Погиб, прикрывая бойцов ВСУ и героически сдерживая наступление противника.
- капитану Корпану Александру Богдановичу (посмертно). Спас военных ВСУ и гражданские жилые дома, отведя от них падающий самолет.
- младшему лейтенанту Блосе Юрию Игоревичу (посмертно). Погиб в боях в Николаевской области, героически защищая побратимов.
- старшему сержанту Ивашко Андрею Александровичу (посмертно). При вражеских ракетных обстрелах давал ценную информацию о действиях оккупантов ценой собственной жизни.
- младшему сержанту Волкову Евгению Владимировичу (посмертно). За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение военных ВСУ.
- генералу-майору Николюку Виктору Дмитриевичу. Мастерски управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.
- полковнику Ходе Леониду Алексеевичу. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин оккупантов.
- подполковнику Пономаренко Вячеславу Анатольевичу. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле.
- подполковнику Яковенко Александру Алексеевичу. Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно защищать Донецкую область.
- майору Бове Евгению Петровичу. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций при постоянных атаках врага.
- капитану Боечко Василию Васильевичу. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля.
- сержанту Морозу Олегу Романовичу. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.
- матросу Самофалову Валерию Михайловичу. В одном сражении, впервые в истории этой войны сбил сразу три вражеских вертолета.
15 военных, ранее получивших звание
- Старшему лейтенанту Максиму Билоконю. Посмертно. Отражал с другими бойцами атаку врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.
- Подполковнику Александру Капичуну. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.
- Солдату Александру Лукьяновичу. Посмертно. Во время боя обезвредил до 30 единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.
- Младшему сержанту Михаилу Несоленому. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.
- Солдату Андрею Никончуку. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.
- Лейтенанту Виталию Сапило. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.
- Главному сержанту Алексею Сенюку. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.
- Лейтенанту Владиславу Украинцу. Посмертно. Прикрыл отход своих при наступлении врага.
- Майору Степану Чобану. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.
- Майору Игорю Михальчуку. Командир подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.
- Полковнику Сергею Мусиенко. Командир подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары по противнику на Харьковском направлении.
- Лейтенанту Евгению Пальченко. Командир взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления.
- Майору Владиславу Прокопенко. Командир танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь.
- Подполковнику Павлу Федосенко. Командир подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова.
- Старшему лейтенанту Дмитрию Чавалаху. Героическое участие в обороне Херсонской области.