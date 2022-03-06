Зеленский призвал россиян встать против Путина – новое видеообращение

Зеленский попросил россиян подумать о своем будущем и сделать правильный выбор

Зеленский обратился к россиянам / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян бороться за свободу и свои права.

Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"В эти дни, в эти часы, между жизнью и рабством, сегодня, завтра, в ближайшую неделю – это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением и автозаком, а не ГУЛАГом, материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. Социальные сети, друзья, знакомые и незнакомые, коллеги и родственники вас должны услышать. Мы – украинцы. Мы хотим мира. Граждане России, для вас эта борьба не только за мир в Украине..." - сказал Зеленский.

Он добавил, что это в том числе борьба за Россию и за то лучшее, что в ней было.

"За свободу, которую вы видели, за достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность, а отвечать ей будут только репрессии. Не молчите!" - добавил президент Украины.

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Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.