Зеленский призвал украинцев почтить память жертв Голодомора (видео)

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев зажечь у своих окон свечки в память о жертвах Голодомора.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня, в 16:00 зажгите у своих окон свечи памяти. Пусть они согреют своим теплом души невинных жертв голодоморов", – сказано в сообщении.

В своем обращении президент напомнил о черных страницах истории нашей страны.

"Ежегодно в последнюю субботу ноября в память и сердце каждого из нас приходит страшный гость – это воспоминание о нечеловеческих преступлениях, которые лишили жизней миллионы украинцев. В этот день душу нашей матери Украины обжигает невыносимая боль, а на ее глазах дрожат слезы", – отметил Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что следствием Голодомора со стороны сталинского режима стали миллионы жертв среди украинского народа.

"1921-й, 22-й и 23-й. 1946-й и 47-й. И одни из самых страшных – это 1932-й и 1933-й... Это потери, сопоставимые с теми, которые понесла Украина во Второй мировой войне. Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить", – сказал президент.

Напомним, ежегодно, в четвертую субботу ноября, Украина и мир вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этот день принято зажигать на подоконниках свечу в память об убитых голодом и чтить память погибших людей минутой молчания.

Ранее "Сегодня" рассказывал, почему некоторые государства медлят с признанием Голодомора, а украинские политики обвинили в геноциде Кремль.

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