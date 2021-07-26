Зеленский провел чистки в СБУ. Кого уволил президент – список

Зеленский провел чистки в руководстве СБУ. / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 июля, подписал указы об увольнении четырех должностных лиц Службы Безопасности Украины.

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Эта информация появилась на сайте главы государства.

Руслан Баранецкий уволен с поста первого заместителя главы СБУ и больше не возглавляет Антитеррористический центр в Службе. На его должность назначен бывший заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко.

Также президент уволил Василия Малюка с поста заместителя главы СБУ-начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Алексей Корнийчук больше не возглавляет Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Снят с должности и глава СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

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Также напомним, президент подписал закон об обеспечения права граждан на доступ к госрегистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением тергромад № 1427-ІХ.

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