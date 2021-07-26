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Зеленский провел чистки в СБУ. Кого уволил президент – список

26 июля 2021 20:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Зеленский провел чистки в руководстве СБУ.

Зеленский провел чистки в руководстве СБУ. / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 июля, подписал указы об увольнении четырех должностных лиц Службы Безопасности Украины.

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Эта информация появилась на сайте главы государства.

  • Руслан Баранецкий уволен с поста первого заместителя главы СБУ и больше не возглавляет Антитеррористический центр в Службе. На его должность назначен бывший заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко.
  • Также президент уволил Василия Малюка с поста заместителя главы СБУ-начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
  • Алексей Корнийчук больше не возглавляет Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
  • Снят с должности и глава СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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