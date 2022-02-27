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Зеленский раскрыл детали разговора с Лукашенко перед началом переговоров с Москвой

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27 февраля, 19:27
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Непризнанный президент дал обещание, когда в сторону Украины была выпущена ракета "Искандер"
Лукашенко пообещал. Посмотри / Коллаж "Сегодня"
Лукашенко пообещал. Посмотри / Коллаж "Сегодня"

Ожидается начало переговоров Украины с представителями страны-агрессора, развязавшей войну в нашей стране 24 февраля, и ее сателлита. Перед этим президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский рассказал о деталях разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

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"У меня прошел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня я говорил с ним долго. Я пояснил ему детально невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы в Украину шли войска из Беларуси. И он меня заверил в этом. Мое задание как президента – защитить страну. И вы увидели на протяжении этих дней, как мы это выполняем. Лукашенко обратился ко мне, чтобы украинская и российская делегации встретились на речке Припять. Подчеркиваю, без каких-либо условий", – заявил Зеленский.

Обстановка

  • Российские войска не смогли взять Киев, потерпели ряд поражений и понесли огромные потери. Это вынудило оккупантов пойти в тактическое отступление.
  • До начала переговоров с территории Беларуси в Житомир прилетела ракета "Искандера".
  • В самой Беларуси, где 27 февраля проходит референдум по изменениям в Конституцию, прошли акции в поддержку Украины и против войны. Есть задержанные.
  • Президент Владимир Зеленский призвал белорусов опомниться, поскольку сейчас они явно проявляют недружественное отношение – с территории Беларуси идет техника и летят ракеты. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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