Зеленский рассказал, может ли закончиться война до конца года

Президент спрогнозировал, когда прекратятся активные боевые действия

Зеленский объяснил, сможет ли война завершиться до конца 2022 года. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что активные боевые действия смогут закончиться уже до конца этого года. Помощь партнеров очень поможет в этом, если вовремя поступит украинским военным.

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN.

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На вопрос, может ли война закончиться до конца года, Зеленский сказал:

"Если мощное вооружение от наших партнеров придет к нам вовремя, и если удача и Бог на нашей стороне, мы можем добиться многого до конца года и остановить эту войну. Мы можем остановить, по крайней мере, активную фазу этой войны", – сказал президент.

В то же время Зеленский выразил благодарность США за военную поддержку в виде более мощного вооружения. Также украинский президент призвал Запад оказывать военную поддержку, чтобы помочь Украине продолжать борьбу.

"(США) помогают Украине, очень помогают, но этого недостаточно для победы. Мы хотим увеличения этой помощи – мы сражаемся за нашу землю. США – это мировая экономика, и они могут помочь нам и оружием, и финансами", – добавил президент.

Зеленский отметил, что США могут влиять на решения европейских стран и оказывать таким образом политическую поддержку Украине.

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"Должен признаться, некоторые страны в Европе хотят баланса между Россией и Украиной. Но благодаря помощи США они стали поддерживать (Украину, – Ред.)", – отметил президент.

Сайт "Сегодня" писал, что советник главы ОП Алексей Арестович дал новый прогноз относительно окончания войны в Украине. Советник главы ОП предположил, что Украина "разберется с этой проблемой" через 2,5 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 8 июля, будет много внутриукраинских новостей. По его словам, день будет "очень содержательным".