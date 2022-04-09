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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Зеленский рассказал о вступлении Украины в ЕС, а число погибших в Краматорске возросло — главные новости за ночь

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9 апреля, 06:00
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Президент верит, что вступления Украины в Евросоюз произойдет очень быстро, а в момент обстрела на железнодорожном вокзале находились тысячи краматорцев
Украина быстро ответит на вопросы, которые получила от Урсулы фон дер Ляйен, а обстрел в Краматорске произошел 8 апреля. Коллаж "Сегодня"
Украина быстро ответит на вопросы, которые получила от Урсулы фон дер Ляйен, а обстрел в Краматорске произошел 8 апреля. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

ЕС ввел санкции против 217 россиян и 18 компаний РФ

Совет ЕС принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 217 физических и 18 юридических лиц в ответ на необоснованную военную агрессию РФ против Украины. В число 217 перечисленных лиц входят высокопоставленные кремлевские чиновники, олигархи – Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сотрудники кремлевской пропаганды, систематически распространяющие ложную информацию о ситуации в Украине.

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МВФ согласовал открытие спецсчета для направления финпомощи Украине

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

В МВФ сообщают, что спецсчет "предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд в помощь Украине. Коллаж "Сегодня"
В МВФ сообщают, что спецсчет "предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд в помощь Украине. Коллаж "Сегодня"

Зеленский рассказал, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

Всего несколько месяцев отделяет Украину от начала переговоров о вступлении нашей страны в Европейский Союз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения к нации и всему миру.

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Украина быстро ответит на вопросы, которые получила от Урсулы фон дер Ляйен / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Украина быстро ответит на вопросы, которые получила от Урсулы фон дер Ляйен / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Мелитополе оккупанты удерживают 8 автобусов для эвакуации – Верещук

В Мелитополе уже сутки оккупационные войска держат изъятые 8 автобусов для эвакуации. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Ведем переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и, согласно договоренностям, можно было провести эвакуацию местных жителей", – сообщила Верещук.

Кулеба призвал лишить РФ членства в ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал создать соответствующую процедуру и исключить РФ из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили самые основы Хельсинкского Заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничества в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить РФ", – пишет Кулеба.

Кулеба считает, что членство РФ в ОБСЕ представляет собой угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Коллаж "Сегодня"
Кулеба считает, что членство РФ в ОБСЕ представляет собой угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Коллаж "Сегодня"

Число погибших из-за ракетного обстрела в Краматорске возросло до 52

До 52 человек взросло количество погибших из-за ракетного обстрела вокзала в Краматорске. Также еще 109 украинцев оказались ранены. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Сегодня весь мир еще раз увидел настоящее лицо России, когда ее армия цинично обстреляла железнодорожный вокзал, где тысячи краматорцев ждали эвакуации", – говорится в сообщении.

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Истории подвигов
Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Наши ангелы-хранители

Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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