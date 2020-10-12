Зеленский: За 75 дней на Донбассе погиб один человек. Это наша победа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе стали фиксировать меньше нарушений тишины с начала режима прекращения огня.

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Об этом он заявил в интервью для программы "ВВС Украина".

"Я понимаю, что есть такие сложные и трагические цифры. Если мы сравниваем с вами 14 тысяч и, например, в такой же период раньше это было 80 или 90 тысяч нарушений, то вы видите большую разницу. Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы из оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта", – сказал Зеленский.

Кроме того, он сообщил о потерях в ООС за последние 75 дней.

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"Результат – за 75 дней погиб один человек. Один. Я считаю, что это наша победа. Но вы правы, мы не сделали пока что все, что обещали", – подытожил президент Украины.

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Ранее мы сообщали, что Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если ему не удастся завершить конфликт на Донбассе.

Также напомним, Зеленский подвел итоги визита в Великобританию. Он рассказал об общении с Джонсоном и каких договоренностей удалось достичь.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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