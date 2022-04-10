Зеленский: русской трусости ничто не поможет

Придет день, когда России придется все признать, признать правду

Зеленский традиционно обратился к украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты уже настолько потеряли связь с реальностью, что обвиняют Украину в том, что очевидно для всех в мире сделали именно русские войска.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

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"Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них. Украина все это остановит. Русской трусости ничто не поможет. Придет день, когда им придется все признать, признать правду", – сказал Зеленский.

Зеленский пообещал восстановить все границы Украины

Вся линия государственной границы Украины будет восстановлена. Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП в Telegram-канале.

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"Придет время, и будет восстановлена ​​вся линия государственной границы Украины. И чтобы это произошло быстрее, мы должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, против наших людей, против нашей свободы. Зло будет наказано", – сказал он.

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