Зеленский снова поехал на Донбасс: ходил по лесам и окопам, осматривал передовую (фото)

Президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Луганскую область, где посетил место дислокации военнослужащих ЗCУ в зоне проведения Операции объединенных сил

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Об этом сообщает пресс служба главы государства.

Зеленский ознакомился с условиями службы на передовых позициях и пообщался с воинами и поблагодарил их за службу.

Кроме того, он осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда "Счастье", который начнет работу 10 ноября. Там он также посетил отделения "Ощадбанка", почту и Центр предоставления административных услуг.

"Это очень современный КПВВ, очень быстро построили ЦПАУ, который предоставляет 88 административных услуг, что очень важно для всех граждан Украины, для гражданских лиц, находящихся на нашей стороне и на временно оккупированных территориях", – отметил президент.

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Глава государства отметил, что благодаря наличию отделения банка на этом КПВВ можно осуществлять банковские операции и обмен валюты. Также существуют аптека и комната матери и ребенка.

Напомним, на Донбассе Зеленский заявил, что проведения выборов на востоке Украины в марте следующего года зависит от выполнения Плана действий, который может закончить войну.

Кроме того, Зеленский рассказал, что украинский План действий по Донбасса будет рассмотрен на заседании Трехсторонней контактной группы и, возможно, на встрече советников "нормандского формата".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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