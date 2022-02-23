Зеленский собирается ввести чрезвычайное положение (документ)

Владимир Зеленский готовится к решительным мерам / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал проект Указа президента о введении чрезвычайного положения в Украине.

Согласно указу, в случае введения чрезвычайного положения вводятся такие меры:

Реклама

Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения

Ограничение движения и осмотр транспортных средств

Усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения

Запрет проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий

Введение комендантского часа

Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, осмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья

Ограничение продажи оружия, спиртных напитков

Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ

Регулирование работы гражданских теле- и радиопрограмм.

Реклама

Обострение ситуации на Донбассе

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Президент США выступил с новым обращением к нации, в котором дал оценку действиям России и решению Совета Федерации отправить свои войска в чужую страну.

Реклама

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет выполнять ультиматум, который 22 февраля озвучил президент РФ Владимир Путин. Одним из требований хозяина Кремля было признание Украиной результатов псевдореферендума в Крыму о вхождении в состав России. Также Путин потребовал от Украины отказаться от вступления в НАТО.