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Зеленский сообщил, что сегодня будет "очень содержательный день"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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8 июля, 07:50
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Президент сказал, что ожидается много внутриукраинских новостей
Зеленский обратится в парламент Словении/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский обратится в парламент Словении/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 8 июля, будет много внутриукраинских новостей. По его словам, день будет "очень содержательным".

Об этом он сказал во время обращения к украинцам.

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Подробности

"Продолжу серию обращений в европейские парламенты — на очереди Словения. Будет и много внутриукраинских новостей — впереди очень содержательный день", — отметил Зеленский.

Президент отметил, что после завершения конференции в Лугано, которая была посвящена восстановлению Украины, у чиновников "уже есть договоренности о неотложной помощи нашему государству в размере более 2 млрд долларов".

Он добавил, что эти средства будут направлены на усиление бюджета и подготовку к зиме.

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"Кстати, весомой поддержкой и сейчас, и в течение отопительного сезона является экспорт украинской электроэнергии в страны Евросоюза, который уже начался. Цена на электричество на европейском рынке выше, чем в Украине, и это позволит энергокомпаниям использовать заработанные средства для обеспечения украинских потребителей. Причем при неизменных тарифах", — объяснил президент.

Поддержка Украины после отставки Джонсона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка со стороны Великобритании после отставки Бориса Джонсона не должна измениться.

"Поддержка Великобританией Украины не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах, — и Борис, и все наши друзья в Соединенном Королевстве заверили меня в этом", — сказал Зеленский во время обращения к украинцам.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский назвал высшую ценность для Украины. Также мы писали, что президент поручил отменить правила разрешений на выезд военнообязанным.

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