Зеленский сообщил о важной помощи Франции для ВСУ

Президент провел переговоры в Киеве с главой Сената Франции

Глава Сената Франции Жерар Ларше прибыл в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Сената Франции Жераром Ларше. Политики обсудили помощь украинской армии в войне с Россией. Французский сенатор также выступил в Верховной Раде.

Об этом сообщает Telegram-канал Зеленского.

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Президент отметил, что Украина ценит внимание и поддержку французских сенаторов.

"Рад встретиться с главой Сената Франции Жераром Ларше и делегацией верхней палаты французского парламента. Благодарен за поддержку Францией украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за важную помощь нашей армии и людям в это сложное время", – отметил Зеленский.

Встреча президента с французским сенатором. Фото: официальный Telegram-канал Зеленского

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Что сказал глава Сената Франции в Верховной Раде

Жерар Ларше в Раде. Фото: Facebook Минкультуры и информации

Как пишет "Украинская правда", Жерар Ларше во время выступления заверил украинских нардепов в поддержке парламентами стран Европы европейского пути Украины.

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"В этих стенах бьется сердце европейского парламентаризма. Какая же радость видеть в этом зале флаг ЕС вместе с украинским флагом. 12 звезд на голубом фоне является символом единства и надежды. И этот флаг объединяет нас от Парижа до Киева, от Киева до Брюсселя", – заявил глава Сената Франции.

Ларше также упомянул и о военной помощи.

"Украина имеет надежный тыл из 27 стран Европейского Союза! Франция будет с вами на всех уровнях – в том числе и в военной помощи!" – заявил он.

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна поставит Украине значительное количество бронетранспортеров и вспомогательных машин французского производства, известных как VAB. Кроме того, Франция также изучает возможность снабжения противокорабельными ракетами Exocet французского производства в Украину.

Также сообщалось, что Франция передаст еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar. Новые САУ Украина получит в дополнение к тем 12, которые Франция передавала раньше.