Зеленский созвонился с Джонсоном, а Украина вошла в зеленую зону по критериям ЕС– главные новости СЕГОДНЯ

Президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне вручили обвинительный акт, а вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить ежегодно

Президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне вручили обвинительный акт, а глава МИД Дмитрий Кулеба назвал условие Украины для запуска "Северного потока – 2" – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости понедельника, 14 июня.

Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить ежегодно

Реклама

В Украине хотят ежегодно проводить вакцинацию от коронавируса, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, ведомство обратилось к Национальной технической группе экспертов Украины, которая работает вместе с мировым сообществом (это независимая группа экспертов, не подчиненная Министерству здравоохранения) и отслеживает все клинические исследования, научные данные о продолжительности поствакцинального иммунитета к COVID-19.

Читайте также:

В Киеве возле городского центра вакцинации снова большие очереди (фото)

Вся Украина в зеленой зоне и теперь отвечает требованиям ЕС

Реклама

После того, как все области Украины оказались в зеленой зоне, страна соответствует критериям Европейского Союза.

"Все области Украины находятся в зеленой зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в зеленую зону. Есть показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

После того как из желтой зоны карантина вышли все области, в Украине больше не осталось таких, где превышен хотя бы один показатель по COVID-19.

Зеленский созвонился с Джонсоном

Главной темой разговора стал вопрос вступления Украины в НАТО, а также обсудили Донбасс и "Северный поток – 2". Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на фронте и вблизи границ Украины, где Россия угрожает своими войсками. Он объяснил, что агрессор так и не отвел полностью свои силы и уровень военной угрозы для Украины остается высоким.

Глава государства обратил внимание британского премьера на опасность запуска российского газопровода и отметил, что его введение в эксплуатацию недопустимо.

Президента МАУ будут судить

Реклама

Президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне вручили обвинительный акт по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.

Следователи считают, что он якобы вопреки интересам службы подписывал предварительные договоры аренды, благодаря которым арендаторы имели возможность пользоваться помещением и предоставлять услуги пассажирам аэропорта, пока Фонд государственного имущества медлил со своими процедурами.

Кулеба назвал условие Украины для запуска "Северного потока – 2"

Условием запуска газопровода "Северный поток – 2", который строят из России в Германию через Балтийское море, должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

"Мы против "Северного потока – 2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз", - заявил Кулеба.

По его словам, "Северный поток – 2" – это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике.

Реклама

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Все подробности в спецтеме Коронавирус