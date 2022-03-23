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Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы по версии POLITICO

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23 марта, 00:02
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Участники опроса считают, что украинский президент стремится к миру, демократии и порядочности
Зеленский возглавил рейтинг POLITICO как самый влиятельный человек в Европе. Фото: POLITICO, коллаж "Сегодня"
Зеленский возглавил рейтинг POLITICO как самый влиятельный человек в Европе. Фото: POLITICO, коллаж "Сегодня"

Читатели американского издания POLITICO назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Опрос был запущен в начале марта.

Об этом говорится на сайте POLITICO.

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Участники опроса считают, что Зеленский стремится к миру, демократии и порядочности, так как Украина пытается противостоять вторжению российских войск.

По словам одного из участников опроса, украинский президент – "маяк надежды".

Кроме того, американское издание назвало мощным выступление Зеленского перед Конгрессом США, парламентом Великобритании и немецким Бундестагом.

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Зеленский возглавил рейтинг POLITICO как самый влиятельный человек в Европе. Фото: POLITICO

Война сплотила Украину вокруг Зеленского. Рейтинг доверия – 91%

Украинцы практически со 100%-ным результатом сегодня доверяют президенту своей страны и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который руководит обороной страны от российского агрессора, который использует Беларусь как плацдарм для наступления.

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Рекордный рейтинг показали результаты социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного 26-27 февраля 2022 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Россией украинских территорий.

"91% украинцев поддерживают действия президента Зеленского. Не поддерживают – 6%, затруднились ответить – 3%. Важно, что с декабря 2021 года поддержка действий президента Украины выросла в три раза", – сказано в анализе "Рейтинга".

По результатам опроса, 70% респондентов уверены, что Украина сможет отразить нападение российских оккупантов. И лишь 16% опрошенных не уверены в этом.

Уровень веры в собственные Вооруженные силы за последнюю неделю существенно вырос. Ни в одном регионе не наблюдается преобладания пессимистических настроений.

Самый высокий уровень уверенности в Вооруженных силах на западе и в центре (75-78%). Относительно ниже – на юге и востоке (64-66%).

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