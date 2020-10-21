Зеленский вернул "пакет малыша"

Натуральную помощь можно будет получить в течение 30 дней после рождения ребенка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" № 930-ІХ о предоставлении при рождении ребенка так называемого пакета малыша, который Верховная Рада приняла 30 сентября 2020 года.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Таким образом в Украине вернули предоставление родителям одноразовой натуральной помощи, которая с 1 сентября выдавалась деньгами – 5 тыс. гривен на карточку.

Отмечается, что стоимость "пакета малыша" составит не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, он будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.

Также закон уточняет перечень получателей "пакетов малыша", если у ребенка нет родителей – это могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

В тренде СБУ сообщила о подозрении сотруднику ФСБ за спецоперацию в Крыму

Реклама

Выдавать "пакеты малыша" будут в учреждениях здравоохранения или в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.

Теперь Кабинет министров должен утвердить порядок предоставления "пакета малыша", предусмотрев с 1 июля 2021 года возможность по желанию родителей получить вместо него соответствующие средства.

Напомним, в Украине с 2018 года выдавались "беби-боксы", однако 1 сентября 2020 года был введен пилотный проект по монетизации компенсации за "Пакет малыша" в размере 5 тысяч гривен, но уже через две недели комитет Верховной Рады по гуманитарной политике поддержал законопроект № 3006а о возвращении "пакета малыша" для родителей и рекомендовал депутатам рассмотреть его.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама